La vânătoare de şoferi băuţi şi drogaţi

Poliţiştii din întreaga ţară au desfăşurat, în decurs de două zile, o amplă razie pentru prinderea şoferilor care se urcă la volan sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor. La Constanţa, acţiunea a debutat vineri noapte, în jurul orei 23.00. Alături de cei 55 de lucrători de la Poliţia Rutieră s-au aflat şi reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Constanţa, care au în dotare un nou aparat Drager, ce poate depista dacă şoferul testat a consumat droguri. „Pe ecranul dispozitivului sunt afişate substanţele identificate cu o acurateţe maximă, în doar câteva minute“, a declarat cms. şef Marius Sandu, coordonatorul CPECA Constanţa.

ZECI DE ŞOFERI BĂUŢI Deşi poliţiştii fac cu regularitate acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere şi organizează razii în trafic, unii şoferi ignoră cu seninătate legislaţia rutieră. Cu toate că pot provoca accidente cu urmări tragice, deşi riscă să se aleagă cu dosare penale, să primească amenzi şi să rămână fără permise, aceştia continuă să conducă sub influenţa alcoolului. În decursul celor două nopţi, poliţiştii au tras pe dreapta şi au testat cu aparatul Drager 1.264 de conducători auto. Dintre aceştia, 45 au fost prinşi pe picior greşit. “În urma acţiunii au fost constatate 13 infracţiuni rutiere. Zece dintre şoferi s-au ales cu dosare penale, deoarece aveau o alcoolemie peste limita legală, doi şoferi au fost prinşi conducând fără permis, în timp ce un altul avea dreptul de a conduce suspendat”, a declarat insp. pp. Marius Ghiţă, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. De asemenea, poliţiştii au retras trei certificate de înmatriculare. La nivel naţional, oamenii legii au verificat 34.062 de conducători auto şi au constatat 519 infracţiuni, întocmind 225 de dosare penale pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În plus, 436 de şoferi băuţi au fost amendaţi şi au rămas fără permise.

ALCOOLEMIE DE 0,90 mg/l Printre şoferii prinşi pe picior greşit la Constanţa se numără şi un tânăr de 24 de ani, care a fost oprit în trafic, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Poliţiştii l-au testat pe suspect cu aparatul Drager şi au stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt bărbat care a băut bine şi apoi s-a gândit că nu ar fi nicio problemă să se urce la volan a fost prins în localitatea Valu lui Traian. Şoferul de 50 de ani avea o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. În atenţia oamenilor legii a ajuns şi un tânăr de 25 de ani, care a fost oprit pe bulevardul Tomis. Etilotestul a arătat că acesta avea o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii s-au confruntat şi cu un caz mai deosebit, sâmbătă noapte. Şoferul unui tir a lovit un autoturism pe A2 (Constanţa - Bucureşti), însă, în loc să oprească şi să sune la 112, şi-a continuat drumul. După apelul primit la 112, oamenii legii l-au dat în urmărire şi, în scurt timp, acesta a fost depistat şi oprit în trafic. Poliţiştii au aflat şi de ce fugise şoferul: acesta avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.