Un bărbat de 32 de ani este cercetat de poliţiştii de la Rutieră, care l-au prins în flagrant, în timp ce conducea o maşină, deşi are permisul suspendat. Ciprian Petruţ C. a fost depistat pe o stradă din staţiunea Eforie Nord şi tras pe dreapta de echipajul SPR Constanţa. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că şoferul are permisul de conducere reţinut şi că autorizaţia de circulaţie a maşinii este expirată.