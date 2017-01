La vot, cu sacoşa cu cărţi de identitate

Chiar dacă primul scrutin uninominal din istorie ar fi trebuit să fie unul cu semnificaţii deosebite, de ce le-a fost frică alegătorilor, de încercări de fraudare a votului, nu au scăpat. Dacă, în alte camapaniii electorale, Năvodariul s-a reamarcat prin incidentele privind dispariţia ştampilelor sau încercările disperate de a obţine mai multe sufragii chiar în secţia de votare, bătălia parlamentarelor a fost mult mai dură. Prima luptă din “războiul” pentru voturi a fost dată la secţia 303, unde o tînără de 17 ani a fost reclamată de PSD Năvodari pentru tentativă de fraudare a alegerilor. Potrivit reprezentanţilor PSD Năvodari, tînăra a fost surprinsă în apropierea secţiei în timp ce încerca să le ofere alegătorilor cîte 100 de lei pentru a vota în favoarea candidaţilor PNL. Cazul a intrat şi în atenţia poliţiştilor din localitate, astfel că, în urma cercetărilor, aceştia au avut surpriza de a depista asupra fetei o sacoşă cu aproximativ 50 de cărţi de identitate. Deşi tînăra nu şi-a recunoscut în niciun moment fapta, cercetările au arătat că tînăra folosea o metodă destul de simplă, dar eficientă, în mituirea alegătorilor. După ce lua datele de identitate şi le înmîna cîte 50 de lei, tînăra aştepta ieşirea votanţilor de la urne pentru a le achita diferenţa de 50 de lei. Potrivit liderului Organizaţiei Judeţene a PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, tînăra prinsă de poliţişti nu este o reprezentantă a partidului, iar singurul demers făcut duminică de reprezentanţii acestei formaţiuni a fost \"să se mobilizeze şi să iasă la vot\". În acelaşi timp, locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie (BEC) 14 Constanţa, judecătorul Lucian Lică, a declarat că biroul a fost sesizat, pînă în jurul orei prînzului, că, la ora 7.30, două autobuze au oprit în faţa secţiei nr. 300 Năvodari, iar din ele au coborît circa 20 de persoane. \"Persoanele respective ar fi discutat despre cine le va da banii şi cînd. Am cerut Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa efectuarea de cercetări în acest caz\", a declarat judecătorul. PSD Constanţa a transmis o sesizare către Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul Electoral Central şi Biroul Electoral Judeţean, precum şi o plîngere penală catre Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa referitoare la acest caz. Nici la Ovidiu alegerile nu s-au desfăşurat tocmai în linişte, după ce, ieri după-amiază, mai multe persoane au reclamat faptul că reprezentanţii PD-L distribuie ilegal ajutoare în localitate. \"Am vorbit cu mai mulţi oameni care spuneau că reprezentau PD-L şi care au distribuit oamenilor, pe stradă, pungi cu diverse obiecte pentru a vota. Sînt mulţi cei care au luat aceste cadouri, dar nimeni nu are curaj să vorbească. Este foarte greu pentru că, dacă află că ai vorbit, trimit romii peste tine şi nu scapi fără bătaie\", a povestit, într-o convorbire telefonică, M.N., o femeie din Ovidiu.