Laboratoarele cu aparate mai vechi de 10 ani nu mai pot încheia contracte cu CNAS

Casele de asigurări de sănătate vor încheia în 2010 contracte de servicii medicale numai cu furnizorii care vor face dovada calităţii activităţii prestate în unităţile proprii, astfel că anul viitor Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) mai dă bani pentru laboratoarele care lucrează cu aparatele mai vechi de zece ani. Ministerul Sănătăţii şi (CNAS) au elaborat, vineri, proiectul comun pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, actul fiind supus dezbaterii publice pe site-ul CNAS. Pentru a putea intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale paraclinice-analize medicale de laborator, trebuie să îndeplinească criteriul de calitate, care este criteriu de eligibilitate (obligatoriu), potrivit proiectului. \"Avem foarte mulţi furnizori de servicii medicale. Trebuie să îi triem. Nu mai putem accepta ca în 2010 analizele sau investigaţiile medicale să fie făcute oriunde, într-o cameră de bloc sau în orice condiţii. De aceea, pentru aparate mai vechi de zece ani, furnizorii nu mai primesc bani de la CNAS\", a declarat, vineri, directorul CNAS, Cristian Celea. Ponderea criteriului de calitate, la semnarea contractului cu casa de asigurări de sănătate este 45%, cît are resursa umană. \"70% din suma corespunzătoare acestui criteriu se alocă pentru subcriteriul “implementarea sistemului de management al calităţii”, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 sau SR EN ISO 15189 şi care este dovedit de furnizor prin certificatul de acreditare însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care laboratorul este acreditat, în termen de valabilitate\", potrivit proiectului. Acelaşi act prezintă aparatura necesară în laboratoarele de imagistică şi acordă punctaje în funcţie de dotări. Pentru aparatele a căror vechime este mai mare de cinci ani, furnizorii de servicii medicale primesc mai puţini bani. Aparatele mai vechi de zece ani nu se punctează. Mai mult, în vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv. \"De exemplu, pentru o computer tomografie - se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral, cu o vechime de pînă la cinci ani, scăzîndu-se cîte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului şi 30 de puncte pentru fiecare computer tomograf secvenţial cu o vechime de pînă la cinci ani, scăzîndu-se cîte două puncte pentru fiecare an de vechime al dispozitivului\", se precizează în proiectul supus dezbaterii publice. Furnizorii de servicii medicale de laborator care prezintă tarife ce depăşesc tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate sînt respinşi de la contractare. Pentru furnizorii de servicii medicale de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă o singură dată.