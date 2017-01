Laboratoarele de informatică, echipate cu calculatoare pînă la jumătatea anului 2008

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei, estimează că pînă la jumătatea anului 2008, ar putea fi dotate cu calculatoare laboratoarele de informatică din toate unităţile de învăţămînt. Declaraţia, făcută ieri de Cristian Adomniţei la salonul \"\'Inventika\'\", vine ca răspuns la întrebările privind modul în care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) i-ar putea ajuta financiar pe elevii şi studenţii cu rezultate deosebite în cercetare. \"Nu ştiu cum i-am putea ajuta acum, întrucît, mai întîi, trebuie să dotăm toate şcolile cu calculatoare. Sînt realizări deosebite, este multă muncă în ele, dar deocamdată noi nu avem laboratoarele de informatică în toate şcolile româneşti\", a mai spus ministrul.

Demnitarul a precizat că, pînă la sfîrşitul acestui an, ar trebui ca toate şcolile cu personalitate juridică, cele coordonatoare, să aibă în dotare laboratoare cu calculatoare. \"Unităţile cu număr mare de elevi vor avea mai multe laboratoare de informatică, echipate cu cîte 25 de calculatoare. Acolo unde sînt puţini elevi, laboratoarele vor avea între cinci şi maximum 25 de calculatoare\", a mai spus ministrul Educaţiei. Potrivit lui Adomniţei, programul vizînd achiziţia de laptop-uri ar putea fi aplicat începînd cu primul an dintr-un ciclu de învăţămînt, respectiv clasa I, clasa a V-a, pentru a-i obişnui pe şcolari cu ceea ce înseamnă IT.