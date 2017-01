Lăcașurile de cult din Constanța, luate la puricat din perspectivă... urbanistică

Când am fi crezut că aleșii locali se întrec în idei și proiecte numai în campania electorală, liberalii ne-au făcut o surpriză. În timpul ședinței de Consiliu Local Constanța din 31 ianuarie, aleșii PNL au propus înființarea unei comisii care să verifice dacă bisericile din Constanța au autorizații de construcție și respectă toate regulile de urbanism. Liberalii au mai propus ca din comisia respectivă să facă parte și reprezentanți ai Arhiepiscopiei Tomisului, ceea ce a indus ideea că vor fi vizate de controale numai bisericile ortodoxe. La această propunere, primarul Decebal Făgădău a răspuns pozitiv, dar a impus o singură condiție: comisia să verifice toate lăcașurile de cult din municipiu, indiferent de confesiunea religioasă. „Nu am nicio problemă cu înființarea unei asemenea comisii, dar nu trebuie să uităm că acest oraș este un spațiu al diversității etnice, culturale și religioase. De aceea, mi se pare normal să verificăm toate lăcașurile de cult, indiferent de confesiunea religioasă, nu doar bisericile ortodoxe”, a spus Făgădău. El a mai declarat că, din informațiile pe care le deține, singura care are probleme din punctul de vedere al regulamentelor de urbanism este Biserica „Sf. Haralambie” din zona Boema, pentru care se caută soluții de relocare.