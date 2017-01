Lăcătuş se întoarce în Ghencea

Şoc după şoc la Steaua! Patronul grupării din Ghencea a anunţat ieri că a decis să renunţe la antrenorul Dorinel Munteanu şi l-a readus pe banca tehnică pe Marius Lăcătuş, cel care a condus Steaua la începutul acestui sezon. “Gata şi cu Dorinel. Demiterea sa m-a costat 200.000 euro. Am dat 100.000 la Universitatea Cluj şi restul o să-i dau acum. Lăcătuş este noul antrenor al Stelei, după ce am rezolvat problemele cu Dorinel. Care-i problema? Aşa am vrut eu şi gata. Eu fac ce vreau. Noul contract al lui Lăcătus va ţine pînă va avea o ofertă din străinatate, de 4-5 milioane de euro. Nu m-a deranjat nimic la el, că dacă era aşa îl sunam. Am considerat că Dorinel nu poate să obţină un nou titlu. Eu am vorbit cu Mircea Rădulescu şi el a zis să verifice la FRF. Nu încălcăm nimic”, a explicat latifundarul. “Marius Lăcătuş poate antrena din nou Steaua. Juriştii au deliberat şi au ajuns la concluzia că un antrenor se poate întoarce la aceeaşi echipă în acelaşi sezon”, a anunţat Mircea Rădulescu, Directorul Şcolii de Antrenori din cadrul FRF. În schimb, Lăcătuş s-a ferit să facă prea multe comentarii: “Sincer, îmi pare rău de ce i s-a întîmplat lui Dorinel. Dacă mă voi întoarce la Steaua? Ştiţi foarte bine ce înseamnă Steaua pentru mine. Cred că o să ajungem la un compromis, să nu se întîmple ce s-a mai întîmplat”.

Munteanu fusese numit la Steaua, la 27 octombrie, cînd l-a înlocuit chiar pe Marius Lăcătuş, care a demisionat, după înfrîngerea suferită în faţa formaţiei Olympique Lyon, cu scorul de 3-5, în Liga Campionilor. Acesta semnase un contract pe două sezoane cu gruparea stelistă, obiectivul imediat fiind cîştigarea campionatului sau clasarea pe locul doi. El a avut, în scurta sa carieră la Steaua, care a durat ceva mai mult de o lună şi jumătate, un bilanţ negativ, reuşind o singură victorie, printr-un gol marcat în minutul 90, după un şut deviat, patru egaluri, toate acestea în Liga I, şi trei înfrîngeri suferite în Liga Campionilor. Aflat în vacanţă în Germania, Dorinel Munteanu a declarat că nu regretă niciun moment preluarea conducerii tehnice a echipei “roş-albastre”, considerînd că şi-a făcut datoria la această formaţie. “Bineînţeles că am auzit declaraţiile patronului. Nu ştiu ce voi face. Consider că atît timp cît am fost la Steaua mi-am făcut datoria. Nu regret niciun moment că am venit, că am avut şi un program infernal. Atît pot să spun acum”, a spus Munteanu.