Lacrimile de aur ale Alinei Dumitru

România are deja o medalie la Beijing, şi încă una de aur! Sîmbătă, în prima zi de întreceri, judoka Alina Dumitru a confirmat pronosticurile care o dădeau ca favorită la podium, iar victoria cu japoneza Ryoko Tani, multiplă campioană mondială şi olimpică, a propulsat-o în finală, pe care a cîştigat-o de o manieră entuziasmantă. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, Alina Dumitru nu şi-a putut stăpîni lacrimile în momentul în care a început “Deşteaptă-te române”. „Cînd ţi se cîntă imnul nu poţi să nu izbucneşti în plîns. Ştii că o lume întreagă se uită la tine, este un moment foarte emoţionant. Pe podium am fost cea mai fericită din lume şi am realizat că mi-am îndeplinit visul”, a declarat prima campioană olimpică din istoria judo-ului românesc.

Alina Dumitru, prima campioană olimpică din istoria judo-ului românesc

Prima zi în care s-a decernat medalii olimpice, cea de sîmbătă, a consemnat şi primul triumf românesc la Beijing! Creditată cu mari şanse la cucerirea unei medalii, datorită rezultatelor înregistrate în ultimii ani şi celor cinci titluri europene din palmares, Alina Dumitru a devenit campioană olimpică la categoria 48 kg şi a adus judo-ului din România primul aur olimpic din istorie. Liberă în primul tur, românca a trecut în turul al doilea de unguroaica Eva Csernoviczki, la puncte, iar în sferturi a învins-o prin ippon pe coreeanca Youngran Kim. A urmat apoi meciul decisiv pentru calificarea în finală, împotriva dublei campioanei olimpice Ryoko Tani (Japonia). A fost o luptă extrem de echilibrată, în care marile favorite la aur s-au supravegheat atent şi nu au riscat nimic. Toate încercările Alinei de a face priză au fost zadarnice, dar pe final arbitrii au penalizat-o pe Tani pentru non-combat şi românca a primit decizia! Finala cu Yanet Bermoy din Cuba a fost floare la ureche pentru sportiva antrenată de Florin Bercean, care din două încercări şi-a fixat adversara cu umerii pe tatami: ippon!

Lacrimile unei campioane

„Victoria în faţa japonezei este cea mai importantă din cariera mea, din moment ce Tani Ryoko e cea mai valoroasă sportivă la această categorie şi cred că toată lumea şi-ar dori să o învingă. Japoneza era neînvinsă de ani de zile! Am avut emoţii şi în finală. Mă gîndeam că am învins cel mai valoros sportiv şi să pierzi în finală ar fi fost mare păcat. M-am adunat şi am reuşit să o înving pe cubaneză”, a declarat noua campioana olimpică a categoriei 48 kg. „Nu mă puteam stăpîni să nu plîng pe podium! Cînd auzi cum îţi cîntă imnul nu poţi să nu izbucneşti în plîns. Ştii că o lume întreagă se uită la tine, este un moment foarte emoţionant. Pe podium am fost cea mai fericită din lume şi am realizat că mi-am îndeplinit visul. Era visul meu de la Atena, cînd am ratat medalia”, a mai spus Alina. Ea a dedicat aurul olimpic fratelui său, pe care nu l-a mai văzut de peste cinci ani, pentru că s-a mutat în Canada.

Alina Dumitru s-a născut în Ploieşti şi va împlini 26 de ani la sfîrşitul lunii august. A început să practice judo în clasa a V-a şi are în palmares cinci medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Europene, nouă titluri la Cupa Mondială, şase locuri doi şi nouă locuri trei la aceeaşi competiţie plus o medalie de aur la CM de juniori. Medalia olimpică de aur obţinută la Beijing este prima pentru România în istoria acestei discipline. Palmaresul românesc la JO mai cuprinde trei medalii, toate de bronz, cîştigate de Mircea Frăţică şi Mihai Cioc - la Los Angeles, în 1984, şi de Simona Richter - în 2000, la Sydney.