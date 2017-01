Lactate Brădet, închisă de heirupismul tehnocraților

Și uite că nu era nimic în neregulă la firma de lactate Brădet. Dar tehnocratul face exces de zel, să se remarce în scurtul timp pe care-l are la guvernare. Însuși premierul Dacian Cioloș a recunoscut că ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, nu ar fi trebuit să comunice numele companiei Brădet, în scandalul copiilor îmbolnăviți cu E.Coli în Argeș, dacă nu avea toate elementele. Cioloș i-a reproșat ministrului că, în acest caz, a comunicat prea repede - „Trebuie să avem în vedere faptul că e vorba de afacerile oamenilor, de investiţii, nu doar financiare, ci chiar ale unei părţi din viaţă, care pot fi distruse în câteva minute sau ore doar printr-o comunicare proastă“. La mijlocul săptămânii, Irimescu aprecia că, prin indicarea producătorului, poate a salvat alte vieți... Ulterior, și el a recunoscut că bacteria E.Coli O26 nu există în brânza produsă la 22 februarie de Brădet. De cealaltă parte, patronul firmei, Marius Badea, a închis, pentru moment porțile unității. În mod surprinzător, el refuză să dea statul în judecată, pentru a nu irosi banii contribuabililor. Badea are însă un alt plan. Le propune susținătorilor săi să înființeze o nouă companie, care să poarte același nume - „Haideţi să facem un brand al românilor, un produs pentru noi, să ştim cu adevărat ce mâncăm, să ştim cu adevărat că are un preţ corect şi o calitate deosebită, să fim siguri că putem să-l dăm copiilor noştri şi nimeni să nu-l mai poată contesta“. Badea a punctat că pune la dispoziţie activele firmei sale, „cu bune şi cu rele“. Ca fapt divers, instituțiile de control din România nu au voie, prin lege, să comunice numele celor pe care îi cercetează (persoane fizice sau juridice). După ce se finalizează ancheta... asta e cu totul și cu totul altă poveste.