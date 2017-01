Lacuna Coil concertează în România!

Una dintre cele mai celebre trupe de gothic metal din lume, Lacuna Coil, a confirmat participarea, pe data de 13 august, în cadrul celei de-a şasea ediţii a Festivalului ARTmania de la Sibiu, care se desfăşoară în perioada 8 - 14 august. Faimoasa formaţie italiană va cânta în aceeaşi zi cu alte două nume sonore ale scenei rock internaţionale: Republica şi Sonata Arctica.

Printre trupele care i-au inspirat pe cei de la Lacuna Coil se numără Paradise Lost, Tiamat, Anathema, Septic Flesh, Type O Negative, My Dying Bride, Imago Mortis, Depeche Mode sau In Flames.

Iniţial, formaţia s-a numit Sleep of Right, apoi Ethereal. În 1997, din cauza unor complicaţii de a folosi titulatura pe scena din Grecia, se intitulează Lacuna Coil (Empty Spiral). Albumul de debut se intitulează „In a Reverie” şi apare după un turneu alături de portughezii de la Moonspell. Urmează „Unleashed Memories”(2001), iar un an mai târziu apare „Comalies”, un album lăudat de critici. Lansarea albumului „Shallow Life\" (2009), produs de Don Gilmore (Linkin Park, Pearl Jam), a însemnat atât intrarea în topul Billboard, cât şi în topurile din Italia, Australia, Marea Britanie, Germania, Franţa, Olanda, Belgia, Spania, Elveţia, Austria, Grecia şi Japonia. Cel de-al disc, „Karmacode\", a intrat direct pe locul 28, în prima săptămână de la lansare, în topul Billboard 200 din SUA, pe locul al doilea în topul albumelor rock din Marea Britanie, precum şi în topurile muzicale din Italia, Germania, Austria, Franţa, Spania, Grecia, Finlanda, Olanda şi chiar în Emiratele Arabe Unite. În 2008, trupa a finalizat primul DVD - \"Visual Karma (Body, Mind and Soul)\", înainte de a pleca în turneu în Europa şi a început înregistrările pentru cel mai nou album al trupei - \"Shallow Life\".

În 2011, Lacuna Coil va merge în Elveţia, la GreenField Festival, în iunie, unde va cânta pe aceeaşi scenă cu Apocalyptica, System of a Down, Disturbed şi Bullet For My Valentine, apoi la Sonisphere, în Los Angeles, unde va concerta alături de Iron Maiden şi Arch Enemy, în iulie, urmând ca în august să sosească la ARTmania Festival.

Componenţa trupei este: Cristina Scabbia şi Andrea Ferro, voce şi clape, Cristiano \"Pizza\" Migliore şi Marco \"Maus\" Biazzi - chitară, Marco Coti Zelati - bass şi Cristiano \"Criz\" Mozzati - tobe.

Biletele se pot procura din reţeaua www.eventim.ro sau de pe www.shop.artmania.ro. Până la sfârşitul lunii aprilie, abonamentele Festivalului ARTmania pot fi achizionate cu 110 lei, iar biletele pentru zilele de vineri şi sâmbătă costă 70 lei, preţurile fiind reduse cu 40%.