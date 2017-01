Lacurile şi gelurile fluorurate previn caria dentară

Sănătatea oro-dentară se referă la sănătatea tuturor componentelor cavităţii bucale. Medicii susţin că ea este importantă pentru că toate elementele gurii ajută în activităţi esenţiale, în fiecare zi, pe parcursul întregii vieţi. Potrivit decanului Facultăţii de Medicină Dentară, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, aplicarea lacurilor şi gelurilor fluorurate concentrate reprezintă metode profesionale de prevenire a cariei dentare. Ea se realizează numai în cabinetele de medicină dentară, de către specialişti, de aproximativ două ori pe an, fiind destinate în special copiilor cu risc crescut la carie. Gelurile concentrate sînt aplicate în dispozitive speciale şi nu sînt indicate sub vîrsta de 16 ani. Totodată, dentiştii mai spun că lacurile concentrate se aplică pe suprafeţele dentare cu ajutorul unei pensule şi pot fi utilizate începînd cu vîrsta de trei şi chiar patru ani.

Zahărul produce carii!

Zahărul este cel mai important aliment implicat în producerea şi evoluţia cariei dentare, fiind prezent nu numai în dulciuri, ci şi în numeroase alte produse, cum sînt: supele concentrate, sosurile pentru salate, carnea prelucrată industrial, snacks-urile, produsele fast-food. Dentiştii susţin că expunerea frecventă a dinţilor la alimentele ce conţin carbohidraţi favorizează apariţia cariei. Astfel că specialiştii recomandă evitarea consumului frecvent de dulciuri şi alimente cariogene (guma de mestecat cu zahăr, pîine albă, produse de patiserie), dar şi evitarea consumului de băuturi răcoritoare carbogazoase. Pentru prevenirea cariei dentare se recomandă, de asemenea, perierea dinţilor după consumul de alimente şi băuturi dulci, dar şi un consum cît mai frecvent de produse benefice pentru sănătate (fructe, legume, produse lactate, carne, ouă, cereale integrale).