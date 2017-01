“La Domnul Girafă”, o academie de joacă pentru copii şi…părinţi

Copiii plictisiţi, care nu mai au răbdare să se uite la desene animate şi care plîng pentru că vor să se joace, dar nu au cu cine, dar şi părinţii care vor să evadeze undeva, departe de zarva celor mici, au acum un loc special. Aici copiii se pot juca după placul inimii, pot modela şi desena şi, mai ales, se pot bucura de compania altor micuţi de vîrsta lor. Pentru cei care îşi doresc distracţii pe cinste a fost înfiinţată Academia de Joacă “Domnul Girafă” din Constanţa. Despre toate acestea ne-a vorbit Ana Zahiu, coordonator program la Academia de joacă.

Cum a apărut ideea înfiinţării unei Academii de joacă?

Am un fiu de trei ani şi nu aveam unde să îl las în zilele în care eram foarte ocupată, iar cînd voia să se joace nu aveam unde merge, poate doar în parc. Am constatat că în Bucureşti există locuri unde părinţii îşi pot lăsa copiii să se joace cîteva ore. Astfel, m-am gîndit că sînt şi alte persoane care au aceeaşi problemă ca şi mine şi am decis că aş putea face ceva pentru ei. Am riscat mult, am muncit mult, iar în primele două luni nu venea nimeni. Apoi oamenii au aflat, au venit o dată, le-a plăcut şi unii au devenit clienţi fideli.

Ce oferă acest loc de joacă?

Avem trei etaje amenajate special pentru copii. Există un atelier de creaţie unde organizăm şi petreceri. Iniţial, nu am crezut că locul de joacă va fi atît de mare, dar mi-am dat seama că nu numai copiii au nevoie de un spaţiu pentru ei, ci şi adulţii. Astfel, există un bistro unde părinţii pot sta de vorbă, se pot juca şi ei, pentru că avem jocuri speciale pentru adulţi, care au rolul de a-i relaxa, sau pot mînca ceva gătit ca la mama acasă. Bistro-ul este şi pentru cei mici. Aici se serveşte numai mîncare gătită sănătos. Părinţii care stau la bar pot să îşi supravegheze copiii aflaţi în sălile de joacă, deoarece avem camere de luat vederi în toate încăperile. De asemenea, părinţii pot sta fără nicio grijă, pentru că toboganele, căsuţele în care se ascund copiii şi toate celelalte jucării sînt noi şi la fiecare şase luni vor fi schimbate.

Academia de joacă, este, de fapt, o grădiniţă ?

Pot spune că suplineşte grădiniţa. Aici există şase educatoare şi un profesor care predă pictura şi modelajul în argilă. Dacă la grădiniţă copiii au de făcut anumite teme, aici îşi pot dezvolta spiritul creativ. Astfel, ne-am gîndit că din această perspectivă, să numim locul acesta ”academie”, iar “de joacă” a venit de la numeroasele jucării de care dispun copiii aici. La noi, se îmbină voioşia şi creaţia. Este cel mai mare loc de joacă din Constanţa, astfel încît denumirea de “academie” nu este deloc exagerată.

De ce aţi ales ca simbol o girafă şi nu un alt animal?

Girafa este un animal care impune prin măreţia sa, dar şi amuză. Se aşază în tot felul de poziţii, gîtul ei seamănă foarte bine cu un tobogan. Am fost fascinată de felul în care acest animal a fost reprezentat în filmul de desen animat “Madagascar” şi am decis că este cel mai bun simbol pentru noi.

Care sînt preţurile practicate la Academia de Joacă?

Am vrut ca majoritatea părinţilor să aibă acces aici, astfel încît preţurile sînt modice. Astfel, pentru programul day-care, ceea ce presupune că părinţii pot lăsa copiii în grija noastră chiar şi o zi întreagă, costul este de 300.000 de lei în timpul săptămînii şi 400.000 în weekend. Dacă se alege programul de joacă, părinţii plătesc pentru o oră, 100.000 de lei, iar tot ceea ce depăşeşte o oră costă 200.000 de lei, în week-end devenind 250.000 de lei. De asemenea, organizăm şi petreceri. Asigurăm spaţiul, un meniu sănătos, aranjamentele pentru mese şi sucurile, iar părinţii plătesc 450.000 de lei pentru fiecare copil care participă la petrecere. Nu sînt incluse tortul şi clovnii. Am propus unor grădiniţe să facem abonamente şi să vină cu cei mici o dată pe săptămînă aici, unde copiii se pot juca, împrieteni şi comunica.