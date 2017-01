Lady Gaga a cerut televiziune prin satelit în culise

Lady Gaga a avut o cerinţă specială pentru concertul pe care îl va susţine, joi seară, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Artista a solicitat organizatorilor să i se pună la dispoziţie televiziune prin satelit la care să fie conectat televizorul ce va fi amplasat în cabina sa din culise, pentru minutele de relaxare de dinaintea evenimentului.

Lady Gaga îşi aduce în turneu şi televizorul personal, ce va fi montat chiar în cabina sa şi va fi conectat la o reţea de televiziune prin satelit, care să-i permită să fie la curent, chiar şi în ziua concertului, cu toate mondenităţile. Mai mult decât atât, managementul divei a insistat să existe o conexiune la o reţea de internet de mare viteză, pentru ca ea să fie în permanentă legătură cu fanii săi prin intermediul reţelelor de socializare.

Show-ul Lady Gaga, inclus în cadrul turneului său european „The Born this Way Ball”, se anunţă a fi unul cu adevărat grandios: el va avea loc pe una dintre cele mai mari scene din lume. Biletele rămase disponibile pentru concert pot fi achiziţionate în continuare online, pe MyTicket.ro, la preţuri cuprinse între 90 şi 345 de lei. Show-ul din România este primul concert în aer liber din cadrul turneului european „The Born this Way Ball”. Accesul publicului se va face începând cu ora 17.00, pe cele două intrări amenajate pe Bulevardul Libertăţii.