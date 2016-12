Lady Gaga a fumat marijuana

Cântăreaţa americană Lady Gaga a dezvăluit într-un interviu recent că a fumat 15 ţigări cu marijuana pe zi pentru a suporta mai uşor durerile puternice pe care le simţea în zona şoldului drept, din cauza cărora a fost operată la începutul acestui an. Artista în vârstă de 27 de ani a spus, într-un interviu acordat publicaţiei britanice ”Attitude Magazine”, că a apelat la marijuana după ce a suferit o ruptură de ligamente la nivelul şoldului drept, în timpul unui concert în luna februarie, din cauza căreia avea dureri foarte mari. Acea accidentare a obligat-o pe artistă să suporte o intervenţie chirurgicală la şold şi să se deplaseze într-un scaun cu rotile, câteva săptămâni după operaţie. Totodată, Lady Gaga s-a văzut nevoită să anuleze 25 de concerte pe care ar fi trebuit să le susţină în cadrul turneului ei mondial intitulat „Born This Way Ball Tour“. Cântăreaţa originară din New York a spus că a consumat droguri şi la începutul carierei sale, într-o perioadă în care întâmpina numeroase dificultăţi în încercările ei de a deveni cunoscută. ”Am trecut prin experienţe îngrozitoare la începutul carierei mele, din cauza acelor porci, din cauza acelor bărbaţi din industria muzicală - încercam să conving pe cineva să îmi asculte cântecele şi să mă ia în serios în calitate de compozitor, în loc să mă folosească pentru a le face sex oral”, a spus aceasta.

Lady Gaga a dezvăluit, totodată, că fumează în continuare marijuana, dar acum nu mai este dependentă de acest drog. În prezent, Lady Gaga îşi promovează cel mai recent album al său, intitulat ”Artpop”, care a fost lansat pe 6 noiembrie. Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate.