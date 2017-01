Lady Gaga a înregistrat un album de jazz

Lady Gaga a înregistrat, împreună cu Tony Bennett, un album de jazz intitulat ”Cheek to Cheek”, ce va fi lansat pe 23 septembrie. ”Îmi place modul în care cântă”, a declarat Tony Bennett despre Lady Gaga, care, la rândul ei, a afirmat: ”Colaborarea a fost atât de frumoasă, este atât de natural să cânt cu Tony”.

Nu este prima dată când cei doi lucrează împreună. Prima dată au colaborat în 2011, pentru albumul lui Tony Bennett ”Duets II”. Însă munca la albumul ”Cheek to Cheek” a fost cea care a determinat-o pe Lady Gaga să îşi facă un nou tatuaj. ”L-am rugat pe Tony să schiţeze o trompetă pentru mine, iar el a decis să schiţeze trompeta lui Miles Davis - o trompetă-simbol. Am decis să îmi fac un tatuaj pentru că mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Lady Gaga.

Pe albumul ”Cheek to Cheek”, fanii vor putea asculta atât melodii cântate în duet, cât şi solo-uri. Printre melodiile de pe album se numără ”It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)”, ”Sophisticated Lady” sau ”Lush Life”. De asemenea, cei doi au lansat deja un videoclip pentu piesa ”Anything Goes”, primul single de pe album. Single-ul ”Anything Goes” este deja disponibil pe iTunes.