Lady Gaga a lansat o nouă controversă

Lady Gaga a lansat de luni, pe canalul personal de Youtube, cel de-al treilea single de pe albumul intitulat ”Born This Way”. Cântăreaţa a lansat doar varianta audio a piesei, spre deosebire de melodiile lansate până acum de pe noul său album, care au avut versuri şocante pentru mulţi. De această dată, ”Edge of Glory” este o piesă de dragoste. Vedeta a mai lansat două piese de pe cel mai recent album al său, ”Born This Way” şi ”Judas”, ambele foarte controversate. Pentru ”Judas”, Lady Gaga a fost acuzată de blasfemie, deoarece conţine versurile ”Vreau să te iubesc / Dar ceva mă îndepărtează de tine / Iisus este virtutea mea şi Iuda este demonul de care mă agăţ... Oh, el este atât de crud / Dar sunt încă îndrăgostită de Iuda”. Noul album al cântăreţei va fi lansat pe data de 23 mai. ”Born This Way” este al doilea album de studio din cariera de cântăreaţă a lui Lady Gaga.