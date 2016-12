Lady Gaga a stârnit mânia PETA

Cântăreaţa americană Lady Gaga a fost criticată de mai multe organizaţii pentru apărarea drepturilor animalelor, inclusiv de PETA, după ce a publicat pe platforma online Instagram o fotografie cu câinele ei, Asia, purtând bijuterii foarte grele. ”Lady Gaga poate alege să se înfrumuseţeze cu ţinute elaborate şi chiar inconfortabile, dar Asia nu are de ales”, au declarat reprezentanţii People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). ”Deşi pare clar că Lady Gaga o iubeşte pe Asia, credem că Asia şi toţi câinii sunt adorabili fără toate acele accesorii”, au mai spus aceştia.

Asia este un buldog francez, un câine de talie mică, şi a devenit animalul de companie al cântăreţei în aprilie anul acesta. Asia a fost fotografiată purtând pe cap un colier cu o greutate prea mare pentru corpul ei. Reprezentanţii Dog's Trust au spus, la rândul lor, că sunt şocaţi de imaginile publicate pe Instagram de Lady Gaga şi că oamenii care îşi îmbracă animalele astfel le tratează ca pe un accesoriu vestimentar şi nu ca pe o fiinţă.

Aceasta este cea mai recentă dintre controversele stârnite de Lady Gaga în ultima vreme. Astfel, un fragment dintr-un videoclip pe care aceasta ar fi vrut să nu îl lanseze din cauza conţinutului sexual explicit a apărut pe internet. Clipul piesei ”Do What You Want”, al doilea single de pe albumul ”Artpop”, care a ajuns pe primul loc în topurile britanice, o prezintă pe Lady Gaga alături de rapperul R Kelly, care joacă rolul unui medic ce face ce îi trece prin cap cu trupul lipsit de viaţă al acesteia. Clipul, apărut pe site-ul de ştiri mondene TMZ.com, a fost criticat pentru că ar proslăvi violul.

În plus, R Kelly este, în prezent, anchetat după ce a fost acuzat de agresiuni sexuale asupra unui minor, iar regizorul clipului, fotograful Terry Richardson, este şi el acuzat că ar fi obligat manechine să se implice în activităţi sexuale.