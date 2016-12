Lady Gaga a suferit o comoţie într-un concert

Cântăreaţa Lady Gaga a suferit o comoţie după ce unul dintre dansatorii ei a lovit-o din greşeală în cap, cu o bară metalică, în timpul concertului susţinut în Noua Zeelandă, duminică seară. Artista americană interpreta piesa ”Judas”, pe arena Vector din Auckland, în momentul în care unul dintre dansatorii ei a lovit-o din greşeală, cu o bară metalică, în zona capului. Imaginile din concert o arată pe cântăreaţă împleticindu-se câteva secunde, după ce a primit acea lovitură. Şi-a revenit însă foarte repede şi a continuat spectacolul. ”Aş vrea să îmi cer scuze, dacă voi saliva prea mult în seara asta. Nu ştiu dacă aţi văzut, dar tocmai mi-a căzut ceva în cap mai devreme şi cred că am o comoţie”, a declarat cântăreaţa în faţa fanilor ei, la puţin timp după producerea incidentului, potrivit postului de televiziune TVNZ. ”Nu vă faceţi griji, voi continua spectacolul”, a mai spus Lady Gaga. Asistenta cântăreţei, Tara Savelo, i-a liniştit fanii pe contul acesteia de Twitter, după concert: ”Gaga are o comoţie dar se simte bine. Vrea ca voi să ştiţi că vă iubeşte. Eu am grijă de ea. Nu-mi vine să cred că a putut să ducă până la capăt acest spectacol”.

Lady Gaga se pregăteşte să îşi înceapă secţiunea australiană a turneului ei cu un concert la Brisbane, mâine seară. Artista pop a fost nevoită să îşi anuleze concertul pe care urma să îl susţină pe 3 iunie, în Indonezia, ţara cu cea mai mare populaţie musulmană din lume, din cauza opoziţiei militanţilor islamişti, care au promis declanşarea unui veritabil haos, dacă Lady Gaga va concerta în ţara lor. Nu este prima dată când Lady Gaga are de-a face cu proteste împotriva prezenţei ei într-o ţară. Concertul din Coreea de Sud a fost un eveniment dedicat exclusiv adulţilor, în aprilie. Şi în Filipine, Lady Gaga a fost ţinta protestatarilor creştini, care o acuzau de blasfemie. Pe 27 aprilie, Lady Gaga a început turneul mondial The Born This Way Ball, care include 21 de oraşe europene, printre care şi Bucureşti, unde artista va cânta pe Naţional Arena.