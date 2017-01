Lady GaGa adoră celebritatea

A devenit star peste noapte şi a reuşit să îşi impună stilul nonconformist în întreaga lume într-un timp record. Absolventă a Şcolii de Artă Tisch, pe numele real Stefani Joanne Germanotta, a scris cîntece pentru Britney Spears şi The Pussycat Dolls înainte de a se decide că vrea să guste chiar ea din celebritate. Aşa că şi-a schimbat imaginea, a devenit, din bruneta îmbrăcată în blugi, diva blondă şi sexy de azi. În mai puţin de un an, tînăra de doar 22 de ani a reuşit o performanţă şi de-o parte şi de cealaltă a Atlanticului: piesa ei „Just Dance” a devenit numărul unu, iar ea a cîntat alături de Pet Shop Boys la Brit Awards.

Lady GaGa a recunoscut însă că pentru a deveni vedetă a renunţat să aibă o viaţă personală, dar asta nu o deranjează prea mult. „Unii oameni se nasc staruri. Ai asta în sînge sau nu, iar eu cu siguranţă m-am născut să fiu unul. De mic copil, nu îmi luam ochii de la mine, aşa cum fac albinele la miere. Eram mereu insuportabilă şi foarte deşteaptă”, a declarat cîntăreaţa. „Am un mare simţ al sexualităţii mele. Iubesc corpul uman gol şi am o mare încredere în el. Am lucrat în cluburi de striptease cînd aveam 18 ani. Fetele din trupa mea nu trebuie să se transforme în cineva ca mine. Provin dintr-o familie italiană sănătoasă, am fost la o şcoală bună. Eşti menit să locuieşti cu mama şi cu tata pînă cînd mori. Eu m-am împotrivit. M-am mutat de acasă, fără niciun ajutor din partea părinţilor mei şi m-am întreţinut cu joburi de chelneriţă sau din striptease. Faptele mele au fost puţin cam sălbatice. Purtam haine de piele neagră şi dansam pe Black Sabbath, Guns N’ Roses sau Faith No More. Foarte rock ’n’ roll”, a completat vedeta. Tot atunci, diva a luat contact şi cu drogurile, de care s-a lăsat după ce tatăl ei a citit despre acţiunile ei nebuneşti. „Nu-mi place să vorbesc despre asta prea mult, dar erau droguri serioase. Nu vreau să inspir şi alte persoane să facă la fel”, a completat starul.

Fără doar şi poate, problema interpretei rămîn bărbaţii: „Nu am fost îndrăgostită cu adevărat decît o singură dată. Nu vroia să fac asta. Vroia să stau acasă, aşa că am plecat. Mi-a sfîşiat inima, dar m-a făcut să realizez că muzica este prima mea dragoste. Muzica nu mă rostogoleşte în pat într-o dimineaţă şi nu îmi spune că nu mă mai iubeşte”, a mai spus Lady GaGa. Vedeta se consideră o persoană normală. „Mă port ca Lady GaGa 24 de ore, şapte zile din şapte, pentru că trebuie, dar cea adevărată este o fată foarte apropiată de mama, tatăl şi sora mai mică. Mă simt atît de vinovată că i-am supărat, pentru că familia este viaţa mea. Iar ei sînt mîndri de mine”, a conchis diva.