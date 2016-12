Lady Gaga ajută familiile afectate de uraganul Sandy

Cântăreaţa Lady Gaga a anunţat miercuri, pe site-ul ei, că a donat Crucii Roşii americane o sumă de bani în favoarea familiilor afectate de uraganul Sandy, care a devastat coasta estică a SUA, la sfârşitul lunii octombrie. Artista a donat un milion de dolari, spunând că datorează mult New York-ului în cariera sa de cântăreaţă. ”Dacă nu ar fi existat New York, Lower East Side, Harlem, Bronx şi Brooklyn, eu nu aş fi femeia şi artistul de astăzi”, afirmă cântăreaţa. ”New York înseamnă ambiţie neabătută, dorinţa de a avea succes, un loc în care există o căutare naturală a diversităţii prin compasiune”, mai spune ea. ”Vă rog să acceptaţi acest dar din partea mea, a părinţilor mei, Joe şi Cynthia, a surorii mele Natali. New York, îţi mulţumim din suflet că ne-ai crescut. Îţi mulţumesc că m-ai ajutat să îmi formez spiritul. Acum te voi ajuta şi eu să ţi-l reconstruieşti pe al tău”, a adăugat Lady Gaga.

VEDETE INIMOASE Lady Gaga nu este însă singurul artist de prim rang din showbiz-ul american care sprijină acţiunile de ajutorare a sinistraţilor de pe coasta estică a SUA. Participând la emisiunea-teledon Day of Giving, organizată de postul ABC, Barbara Walters şi George Stephanopoulos au făcut, la rândul lor, donaţii generoase. Astfel, Walters a donat 250.000 de dolari iar Stephanopoulos, 50.000 de dolari pentru Crucea Roşie americană. Însă donaţiile în bani nu reprezintă singura modalitate în care Hollywood-ul se implică în operaţiunile de ajutorare a sinistraţilor. Ben Stiller a îmbrăcat, la sfârşitul săptămânii trecute, vesta voluntarilor new-yorkezi şi a mers la un adăpost din Brooklyn, unde le-a servit persoanelor de acolo ale căror case au fost devastate de uraganul Sandy, clătite, şuncă şi ouă. La rândul său, actorul Alec Baldwin a vizitat Universitatea din New York, încercând să ridice moralul sutelor de studenţi care au fost evacuaţi din campusul instituţiei. Russell Crowe a anunţat pe 5 noiembrie, printr-un mesaj postat pe Twitter, că a donat o sumă importantă Gărzii de Coastă din Staten Island, care l-a salvat în această toamnă, după ce s-a rătăcit pe mare, în timpul unei plimbări cu caiacul şi care va planta un milion de copaci, prin intermediul New York City Mayors Fund. Actorul Jerry Seinfeld a anunţat la rândul lui că va susţine un spectacol de stand-up comedy în favoarea sinistraţilor din New York.