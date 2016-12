Lady Gaga ar putea deveni primul artist care cântă în spaţiu

Cântăreaţa americană Lady Gaga ar putea deveni primul artist care a cântat vreodată în spaţiu, ea urmând să se îmbarce în 2015 pe o navă spaţială a companiei Virgin Galactic, unde va susţine un recital în cadrul festivalului Zero G Colony. ”Ea trebuie să îşi antreneze vocea timp de o lună, din cauza atmosferei”, a declarat o sursă pentru revista ”US Weekly”, adăugând că ”recitalul intergalactic nu se va compara cu nimic din ce am văzut până acum”. Artista în vârstă de 27 de ani va fi însoţită în naveta spaţială de echipa ei, iar decolarea este programată pentru zorii celei de a treia zi a festivalului Zero G Colony, care va avea loc la portul spaţial America din New Mexico.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. La gala MTV VMA 2010, artista americană a purtat o rochie croită din bucăţi de carne crudă, în semn de protest faţă de politica „don't-ask-don't-tell“ (nu întreba, nu spune) din armata americană. Această lege, care impunea militarilor să îşi ascundă homosexualitatea, a fost abrogată în 2011. Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum ”Bad Romance” şi ”Poker Face”, dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor în special vestimentare.