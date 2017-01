Lady Gaga ar putea interpreta tema muzicală a următorului film James Bond

Cântăreaţa americană Lady Gaga ar putea interpreta tema muzicală a următorului film din seria James Bond, după ce a fost invitată de producătorii acestei francize de succes să compună şi să interpreteze o piesă potrivită pentru acest proiect. Potrivit presei britanice, producătorii seriei 007 sunt mari admiratori ai cântăreţei şi doresc ca vocea acesteia să asigure tema muzicală a viitorului film. În opinia lor, cântăreaţa americană ar fi foarte potrivită în această ipostază, însă, pentru a obţine această onoare, trebuie să compună, să interpreteze şi să expedieze o piesă originală unui juriu de specialitate, concurând cu alţi artişti ale căror nume au fost vehiculate în presa internaţională, precum Michael Buble şi Amy Winehouse. Decizia producătorilor de a o invita pe Lady Gaga să le trimită o piesă a fost luată recent, în urma unei întâlniri cu aceasta. Ştirea a făcut vâlvă în presa britanică, deoarece, de fiecare dată când se apropie data lansării unui film cu agentul 007, sunt vehiculate numele multor artişti de marcă.

Amy Winehouse s-a aflat în cursa pentru a fi desemnată artistul care asigură tema muzicală a filmului “Quantum of Solace”, însă şi-a anulat singură această şansă, viaţa ei din acea perioadă fiind marcată de consumul excesiv de alcool şi de droguri. Dacă îşi va pune ordine în viaţă, producătorii filmului par dispuşi să îi mai acorde o şansă pentru următorul film James Bond. Cântăreţul Michael Buble pare şi el să fie bine plasat în această cursă şi a trimis deja producătorilor o casetă demo. În opinia presei britanice, vor urma multe luni de negocieri, deoarece lansarea filmului a fost amânată în parte din cauza crizei mondiale, în parte din cauza dorinţei producătorilor de a realiza acest lungmetraj în versiune 3D.

Până când vor alege titlul acestui film, în care Daniel Craig va juca din nou rolul agentului James Bond, lungmetrajul este cunoscut sub titlul provizoriu de “Bond 23”. Tema muzicală pentru precedentul film, intitulată “Another Way To Die”, a fost compusă de Jack White, chitaristul trupei White Stripes şi interpretată de Alicia Keys. Acest cântec a ajuns până pe locul al nouălea în topurile britanice, însă a fost considerată de mulţi fani ai filmelor Bond drept cea mai proastă temă muzicală din istoria francizei.