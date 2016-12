Lady Gaga are 18 milioane de fani pe Twitter

Una dintre cele mai apreciate vedete ale momentului, Lady Gaga, a doborât un nou record, artista americană fiind prima persoană care are 18 milioane de fani pe site-ul de socializare Twitter. Performanţa vine la nici un an de când Lady Gaga devenea prima persoană care a atins pragul de zece milioane de fani pe acelaşi site de socializare. „Nu pot să cred că am 18 milioane de monştri Twitter, când acum câţiva ani aproape că nu aveam deloc”, a comentat cântăreaţa pe site-ul ei personal. Artista, în vârstă de 25 de ani, este urmată îndeaproape de celebrul solist canadian Justin Bieber, a cărui pagină de Twitter este urmărită de circa 16 milioane de fani. Katy Perry ocupă locul trei în topul celor mai populare vedete printre internauţi, cu 13,9 milioane de persoane care îi urmăresc pagina.