Lady Gaga are ambiţii mari

Cea mai excentrică dintre cântăreţele lumii a anunţat, pentru începutul anului viitor, un material discografic atât de bun încât nimeni nu-l va egala în următorii zece ani. Discul se va numi “Born This Way”, nu urmează tendinţele actuale şi va conţine nu mai puţin de 20 de piese, o cifră-record pentru un artist pop. “Acest album este cea mai mare creaţie a mea de până acum. Sunt foarte încântată. Mesajul, melodiile, direcţia, semnificaţia, ceea ce va însemna pentru fanii mei, ce va însemna pentru mine, este pură libertate. Am ştiut că am tăria să schimb lumea imediat ce am început să primesc scrisori de la fani. Ceea ce poţi aştepta de la acest album: o mulţime de hituri care vor deranja oamenii”, a povestit Lady Gaga.