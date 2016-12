Lady Gaga are nevoie de o operaţie la şold

Cântăreaţa americană Lady Gaga trebuie să suporte o intervenţie chirurgicală la şold, fapt care a determinat-o să îşi anuleze toate concertele rămase din turneul ei mondial Born This Way Ball, au anunţat, miercuri, reprezentanţii companiei Live Nation. Artista în vârstă de 26 de ani anunţase marţi că a fost diagnosticată cu o formă severă de inflamaţie a articulaţiilor, însă reprezentanţii companiei Live Nation, specializată în organizarea de concerte, turnee şi alte evenimente muzicale, au spus că problema medicală cu care se confruntă cântăreaţa este mult mai gravă decât crezuse aceasta iniţial. ”După o serie de teste suplimentare, realizate pentru a determina gravitatea situaţiei, am aflat că Lady Gaga are o fisură în cartilagiul de la şoldul drept. Are nevoie de operaţie pentru a remedia această problemă, iar apoi are nevoie de repaus total, pentru a se vindeca. Din acest motiv, din păcate, este obligată să îşi anuleze turneul”, au declarat reprezentanţii companiei Live Nation.

Lady Gaga se află de doi ani într-un turneu mondial, intitulat Born This Way Ball. Cu acest turneu mondial, ce include peste 200 de show-uri, Lady Gaga a ocupat locul al şaselea în topul celor mai profitabile serii de concerte din 2012, potrivit revistei ”Billboard”. Marţi, artista îşi anulase o serie de concerte din secţiunea nord-americană a turneului ei mondial, după ce fusese diagnosticată cu sinovită, o afecţiune a articulaţiilor din cauza căreia cântăreaţa a spus că nu mai poate să meargă. Sinovita este o inflamaţie a articulaţiilor care apare de obicei după o luxaţie, o întindere sau o accidentare. Potrivit site-ului artistei, Lady Gaga avea programate încă 20 de concerte în Statele Unite, până pe 20 martie. Live Nation a anunţat că posesorii de bilete îşi pot recupera banii începând de ieri.

Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august anul trecut, a devenit celebră graţie unor piese precum ”Bad Romance” şi ”Poker Face”, dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. În mai puţin de trei ani de carieră, Lady Gaga a câştigat numeroase premii, printre care cinci Grammy din 12 nominalizări, a stabilit două recorduri mondiale şi a înregistrat vânzări de peste 23 de milioane de exemplare din albume şi 64 de milioane din single-uri.