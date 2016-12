Lady Gaga are nevoie de scaun cu rotile

Cântăreaţa americană Lady Gaga şi-a amânat spectacolele din turneul Born This Way în urma unei grave accidentări la şold care a necesitat intervenţie chirurgicală. Cântăreaţa nu se mai poate deplasa fără un scaun cu rotile, aşa că a ţinut să le arate fanilor ei noua achiziţie: Emma, aşa şi-a poreclit Lady Gaga ajutorul pe patru roţi. Vedeta se află la Chicago zilele acestea şi, deşi nu este deloc în stare perfectă de sănătate, a găsit puterea să se întâlnească cu o micuţă admiratoare care are probleme de sănătate mult mai grave. Kayleigh Gurzynski, de 5 ani, a venit din Milwaukee însoţită de mama ei, în mod special pentru a o întâlni pe Lady Gaga. Micuţa s-a născut cu Sindromul Hypoplastic şi ulterior a fost diagnosticată şi cu Sindrom Turner.

În lipsa unor clarificări oficiale, presa de peste ocean speculează că Lady Gaga ar suferi de o boală asemănătoare lupus-ului, care generează inflamarea membranei din cavitatea încheieturilor şi este extrem de dureroasă. Artista le-a cerut scuze fanilor care o aşteptau pe scenă şi a postat mai multe imagini pe contul ei de Twitter, prin care admiratorii să vadă evoluţia sănătăţii ei.