Lady Gaga blochează server-urile

Admiratorii cântăreţei americane au avut o surpriză mai mult decât plăcută după ce au aflat că noul album al preferatei lor, intitulat “Born This Way” poate fi achiziţionat pe Amazon, cu suma de 0,99 dolari. Succesul a fost fulminant! Au fost atât de multe cereri de cumpărare încât server-urile s-au blocat, spre frustarea cumpărătorilor. Amazon a dat publicităţii imediat un comunicat de presă prin care recunoaşte că are probleme tehnice şi a mulţumit pentru răbdarea utilizatorilor. Această problemă tehnică i-a determinat pe mulţi să apeleze la iTunes pentru a cumpăra albumul, o companie care deţine deja cea mai mare cotă de piaţă în domeniu, fiind o victorie de orgoliu în faţa celor de la Amazon. În plus, aruncă suspiciuni şi asupra noului produs Amzon, serviciul Cloud Player, ce oferă utilizatorilor mai mult spaţiu pentru cumpărarea de albume muzicale.