Lady Gaga doreşte să devină profesoară de universitate

Cântăreaţa americană Lady Gaga îşi doreşte să devină profesoară la o prestigioasă universitate din New York, unde ar putea să predea un curs de artă şi design vestimentar. “Îşi doreşte să devină lector şi a solicitat un post la celebra Parsons School For Design din New York. Doreşte să se folosească de simţul ei artistic şi de obsesia ei pentru moda avangardistă, pentru a se lansa într-o carieră academică. Nu s-a semnat deocamdată nimic, dar şi-ar dori să predea un curs de design vestimentar, care să includă şi elemente de muzică, cultură pop şi studii mass-media”, a declarat o sursă din anturajul vedetei pentru un tabloid britanic. “Dacă totul va merge bine, va fi extrem de interesată de un aranjament permanent. Crede că dacă va preda la o universitate, oamenii vor vedea că ea este mult mai mult decât un star pop strălucitor”, a adăugat aceeaşi sursă.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, a declarat într-un interviu recent că nu se va îmbrăca niciodată casual, deoarece nu doreşte să îşi dezamăgească fanii. “Ar fi un precedent foarte periculos şi nu ar fi corect pentru fanii mei. Ei nu vor să mă vadă astfel, la fel cum nici eu nu mi-aş dori să îl văd pe David Bowie purtând un costum clasic”, a declarat artista americană. Lady Gaga are 24 de ani şi este câştigătoare a două premii Grammy. A devenit oficial primul artist din lume ale cărui videoclipuri au depăşit un miliard de vizualizări pe site-ul YouTube, iar revista “Billboard” a desemnat-o Artista Anului pe 2010.