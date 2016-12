Lady Gaga în vacanţă

A început anul cum nu se poate mai prost, cu multe kilograme în plus şi mai apoi cu probleme de sănătate, dar acum, Lady Gaga se bucură din nou de forma care a făcut-o celebră. Cântăreaţa de 27 de ani a afişat un corp de balerină într-un costum de baie în două piese, pe o plajă dn Mexic, unde îşi petrece vacanţa alături de mai mulţi prieteni. Lady Gaga este acum roşcată şi pare să se simtă foarte bine. Nu a fost prea încântată când şi-a dat seama că paparazzi au descoperit-o, dar s-a lăsat fotografiată şi nu s-a remarcat prin gesturi furioase sau obscene la adresa fotoreporterilor, aşa cum mai fac unele vedete. Pentru că are pielea sensibilă la soare, s-a adăpostit sub o umbrelă, s-a dat cu cremă de protecţie, a purtat o uriaşă pălărie şi la fel de uriaşi ochelari. Prietenii săi au făcut tot posibilul să o distreze, dar şi să o ascundă de curioşi.

Lady Gaga a recunoscut că s-a îngrăşat şi a pus acest lucru pe seama faptului că, alături de părinţii ei, a deschis un restaurant la New York şi, date fiind originile sale italiene, adoră pastele şi pizza. ”Nu mă simt prost că m-am îngrăşat. Trebuie mereu să fiu atentă la dietă. Şi este greu şi pentru că spectacolele mele au o coregrafie grea şi ritmul este foarte alert. Aşa că uneori sunt mai grasă, alteori mai musculoasă. Încerc însă să găsesc un echilibru”, declara vedeta cu puţin înainte de a fi imobilizată într-un scaun cu rotile. După operaţie, însă, doctorii i-au recomandat o terapie de recuperare strictă, ceea ce explică revenirea rapidă la o siluetă zveltă.