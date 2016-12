Lady Gaga îşi lansează propriul parfum

Lady Gaga, cunoscută pentru apariţiile ei neobişnuite, îşi va lansa propriul parfum, în colaborare cu firma specializată Coty. Cântăreaţa lucrează la crearea noului parfum, care se doreşte a fi ”foarte neobişnuit”. Noul parfum va fi lansat până la Crăciun şi va fi susţinut de o campanie de marketing care va cuprinde şi reclame TV. Starul pop şi-a lansat deja o linie vestimentară numită Haus of Gaga. Lady Gaga are zece milioane de fani pe Facebook şi este considerată persoana în viaţă cu cei mai mulţi admiratori de pe reţeaua de socializare. De asemenea, vedeta are 4,8 milioane de prieteni şi pe Twitter, un număr care l-a depăşit şi pe cel al preşedintelui Obama, care are 4,5 milioane de fani.