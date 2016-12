Lady Gaga îşi răsplăteşte tatăl

Cântăreaţa americană Lady Gaga, una dintre cele mai bine plătite artiste contemporane, îi cedează tatălui ei jumătate din câștigurile care ajung anual la zeci de milioane de dolari. Artista în vârstă de 25 de ani consideră că tatăl ei merită pe deplin o parte importantă din averea ei. Totodată, Lady Gaga i-a îndeplinit părintelui său şi visul de o viață, acela de a lucra în industria muzicală. Cei doi deţin o companie de producție, Team Love Child and Mermaid Music, unde Joe Germanotta îndrumă artiștii care vor să îşi facă un nume în acest domeniu. Iar asta nu e totul. Cântăreaţa i-a cumpărat tatălui restaurantul său preferat, aflat în cartierul din New York unde locuiește Joe Germanotta. Lady Gaga îi este recunoscătoare tatălui său pentru susținerea de care s-a bucurat de-a lungul timpului. Joe Germanotta este cel care, cu ajutorul cunoștințelor sale, i-a oferit artistei posibilitatea de a lucra cu cei mai buni producători, el acoperind toate cheltuielile. Mai mult decât atât, în 2005, tatăl vedetei a susținut-o financiar timp de un an, atunci când aceasta a renunțat la facultate.

Revista ”Forbes” estimează că, în 2011, veniturile cântăreţei vor depăşi 100 de milioane de dolari. În 2010, vedeta s-a plasat pe locul 7 în topul celor mai bine plătiți artişti din lume, cu venituri de peste 40 de milioane de dolari. La 24 noiembrie, postul american de televiziune ABC va transmite ”A Very Gaga Thanksgiving”, sărbătoare pe care artista o va petrece alături de familie, în apartamentul din New York unde a crescut.