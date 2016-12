Lady Gaga, marea câştigătoare a galei Brit Awards 2010

Renumită pentru ţinutele sale excentrice, Lady Gaga a triumfat, marţi seară, la Londra, câştigând trei trofee la cea de-a 30-a ediţie a galei Brit Awards, unde sunt decernate cele mai importante premii din industria muzicală britanică. Artista în vârstă de 23 de ani s-a impus la categoriile Cea mai bună cântăreaţă internaţională, Cel mai bun album internaţional (”The Fame”) şi Revelaţia internaţională a anului. Lady Gaga, aflată în fruntea topurilor muzicale internaţionale din ultimele 12 luni, a dedicat recitalul live pe care l-a susţinut la această gală memoriei designerului britanic Alexander McQueen, care s-a sinucis în urmă cu o săptămână.

La rândul ei, cântăreaţa Lily Allen a fost desemnată Cea mai bună cântăreaţă britanică, iar grupul Florence And the Machine a primit premiul pentru Cel mai bun album britanic (”Lungs”). Premiul pentru Cel mai bun cântăreţ internaţional a fost atribuit rapper-ului american Jay-Z. Grupul JLS a fost recompensat cu două premii - Revelaţia britanică a anului şi Cel mai bun single al anului (”Beat Again”). Materialul discografic ”(What\'s the Story) Morning Glory?” al grupului Oasis a fost desemnat Cel mai bun album britanic al ultimilor 30 de ani. Robbie Williams, care a concurat la categoria Cel mai bun cântăreţ britanic, unde a fost desemnat câştigător de patru ori în anii precedenţi, a primit un premiu pentru contribuţia extraordinară adusă muzicii britanice. Câştigătorul din acest an al categoriei Cel mai bun cântăreţ britanic a fost Dizzee Rascal.

Gala Brit Awards a avut loc marţi seară, la Earls Court Exhibition Centre din Londra.