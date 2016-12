Lady Gaga, marea câştigătoare la gala MTV

Cu 13 nominalizări, cântăreaţa americană Lady Gaga, pe numele său real Stefani Joanne Angelina Germanotta, nu are rival! În cadrul galei MTV Video Music Awards, vedeta a fost la un pas să depăşească recordul deţinut de Peter Gabriel, obţinând opt trofee. Peter Gabriel a fost laureat de nouă ori în anul 1987, graţie videoclipului său revoluţionar din anul 1987, pentru piesa “Sledgehammer”. Lady Gaga împarte cu grupul norvegian A-ha, marele câştigător al galei din anul 1986, locul al doilea în clasamentul artiştilor care au câştigat cele mai multe trofee MTV Video Music la o singură ediţie. Lady Gaga a ştiut să se comporte ca o adevărată regină. Pe covorul roşu întins la Teatrul Nokia din Los Angeles, cântăreaţa americană, în vârstă de 24 de ani, s-a afişat într-o rochie semnată de regretatul Alexander McQueen, suficient de extravagantă pentru a se potrivi cu stilul ei şi cu pantofi cu talpă enormă.

Cele mai multe dintre statuetele primite de Lady Gaga i-au fost decernate pentru videoclipul piesei “Bad Romance” la categoriile Cel mai bun videoclip al anului, Cel mai bun videoclip al unei artiste, Cel mai bun videoclip pop, Cel mai bun videoclip dance, Cea mai bună coregrafie, Cea mai bună regie şi Cel mai bun montaj. Lady Gaga a mai câştigat un trofeu şi pentru cea mai bună colaborare, cu Beyonce Knowles, pentru piesa “Telephone”. Eminem a primit două premii MTV Video Music, pentru piesa “Not Afraid”, la categoriile Cel mai bun clip al unui artist şi Cel mai bun clip hip-hop. Taylor Swift, care primise o singură nominalizare, a plecat acasă cu mâna goală. Justin Bieber, idolul adolescenţilor nord-americani, a fost desemnat Cel mai bun artist debutant, pentru piesa “Baby”, pe care o interpretează în duet cu rapper-ul Ludacris. Printre ceilalţi câştigători ai galei de duminică se numără trupa rock 30 Seconds to Mars, premiată la categoria Cel mai bun videoclip rock, pentru piesa “Kings and Queens”, în timp ce trupa Muse, Jay-Z şi Alicia Keys şi Florence & The Machine au câştigat câte un premiu MTV Video Music la diverse categorii tehnice.

Lady Gaga provoacă şi prin convingerile sale. Aceasta este convinsă că este posedată de spiritul artistului Andy Warhol, pictor şi regizor american şi susţine că ia toate deciziile importante după ce se sfătuieşte cu spiritul acestuia. Noua senzaţie pop a dezvoltat o adevărată obsesie pentru artistul care a încetat din viaţă în 1987, la 58 de ani. “Este convinsă că Andy îi conduce viaţa de dincolo de mormânt, luând, pentru ea, decizii importante legate de carieră. Întreaga ei viaţă este dictată de aceste conversaţii imaginare. Spune că este în legătură cu spiritul lui Andy Warhol. Pur şi simplu, stă de vorbă cu el ore în şir, ca şi când ar fi în aceaşi cameră cu ea. Susţine că spiritul lui Andy îi dictează cu ce să se îmbrace”, susţine o persoană din anturajul vedetei. Lady Gaga a cumpărat mai multe opere de artă semnate de Andy Warhol şi doreşte să organizeze în curând o petrecere tematică dedicată artistului. “Este o nebunie ce a făcut din casa ei. A cheltuit sute de mii de dolari pentru a o transforma într-un altar închinat lui Andy Warhol. Nu m-ar mira dacă de mâine s-ar îmbrăca la fel ca el şi şi-ar schimba numele în Andy”, a mai adăugat sursa.