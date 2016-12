Lady Gaga organizează casting

Cântăreaţa americană Lady Gaga organizează, la New York, un casting cu transsexuali, care vor apărea în videoclipul noului ei single, intitulat ”Born This Way”. Cântăreaţa americană a participat, însoţită de câţiva prieteni, la o petrecere cu transsexuali organizată la New York, cu scopul de a-i recruta pe viitorii colaboratori, ce urmează să apară în videoclipul piesei ce va fi lansată pe data de 13 februarie. Filmările pentru acest videoclip vor începe săptămâna viitoare. Lady Gaga va lansa acest single live, cu ocazia galei premiilor Grammy. Piesa face parte de pe următorul album al artistei americane, care va purta acelaşi titlu şi va fi lansat pe data de 23 mai.