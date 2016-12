Lady Gaga s-a testat pentru lupus

De când aproape că s-a prăbuşit pe scenă, în luna martie, în timpul unui concert, şi şi-a amânat mai multe spectacole sub pretextul epuizării fizice şi psihice, apropiaţii excentricei vedete americane îşi fac griji cu privire la sănătatea ei.

Acum, Lady Gaga s-a văzut nevoită să mărturisească faptul că are palpitaţii şi ceva stări de slăbiciune din cauza stresului şi a recunoscut că şi-a făcut şi un test pentru depistarea lupusului, pentru că are o mătuşă care a murit din cauza temutei afecţiuni. ”Am fost foarte legată de mătuşa mea Joanne, care a murit de lupus. Este o chestie foarte personală. Am făcut şi eu testul pentru depistarea acestei boli”, a declarat cântăreaţa în vârstă de 24 de ani, într-un interviu acordat publicaţiei britanice ”The Times”. ”Nu vreau să îmi îngrijorez fanii cu problemele mele de sănătate. Sunt OK”, a adăugat Lady Gaga, fără să precizeze însă cum au ieşit rezultatele testului. Ultima problemă de sănătate a vedetei a fost în timpul concertului de la Tokyo, când a avut o insuficienţă respiratorie severă, dar, după ce a primit puţin oxigen, cântăreaţa şi-a reluat spectacolul. Aceste incidente îi sperie pe apropiaţii ei, la fel ca şi silueta sa din ce în ce mai firavă. Lady Gaga a ţinut însă să îi asigure pe fanii ei că nu are probleme de alimentaţie, ci doar un program prea încărcat pentru a mânca sănătos şi regulat. ”Nu consum droguri, nu mă mai ating de cocaină şi nu fumez”, a mai dat asigurări Lady Gaga.

În ciuda acestor declaraţii, prietenii vedetei sunt îngrijoraţi de problemele ei de sănătate şi de posibilitatea ca aceasta să fi moştenit lupusul mătuşii sale, o maladie genetică în care sistemul imunitar atacă pur şi simplu organismul. Unul dintre mecanismele pe care sistemul imunitar le foloseşte pentru a lupta împotriva infecţiilor este producerea de anticorpi. Pacienţii care suferă de lupus produc anticorpi anormali în sânge, care atacă ţesuturile propriului organism în loc de agenţii infecţioşi externi. Din cauza acestei anomalii, lupusul poate cauza boli de piele, inimă, plămâni, rinichi, articulaţii şi ale sistemului nervos. Lupusul este mai frecvent la femei decât la bărbaţi. Această boală se poate declanşa la orice vârstă, dar este mai des întâlnită între vârstele de 20 şi 45 de ani. Este mai des întâlnită în cazul persoanelor de culoare sau cu descendenţă asiatică.

Oricum, Lady Gaga a spus că nu intenţionează să îşi ia vreo vacanţă, răspunzând astfel celor care i-au recomandat să mai încetinească ritmul de muncă şi să ia o pauză.