Lady Gaga şi Elton John au cântat într-un episod din ”Păpuşile Muppets”

Lady Gaga şi Elton John s-au împăcat şi au cântat împreună în episodul special al serialului ”Păpuşile Muppets” dedicat Zilei Recunoştinţei, difuzat, joi seară, în SUA, punând capăt unui război al declaraţiilor izbucnit anul acesta între cele două vedete pop. În vară, Elton John a acuzat-o pe Lady Gaga, care este naşa de botez a celor doi fii ai săi, că îl evită şi că refuză să îi răspundă la telefon. Totuşi, cei doi artişti au decis să revină la sentimente mai bune în luna septembrie, când Lady Gaga a acceptat să ia prânzul cu Elton John şi partenerul de viaţă al acestuia, David Furnish, într-un restaurant din Los Angeles.

Elton John şi Lady Gaga au apărut din nou împreună, joi seară, într-un episod special al serialului ”Păpuşile Muppets”, cele două vedete interpretând împreună două piese. Înainte de a începe să cânte, Elton John a spus că este foarte fericit că a fost invitat în acest show TV, făcându-i artistei americane şi un compliment: ”Eşti fata mea preferată, ştii asta. Te iubesc”. Lady Gaga i-a răspuns imediat: ”Întotdeauna e frumos când petrec ceva timp alături de tine, pentru că tu mă ajuţi să rămân inspirată şi să îmi analizez viaţa dintr-o altă perspectivă”. După aceste scurte declaraţii, cei doi artişti au cântat împreună o versiune a unei piese celebre a lui Elton John, ”Bennie and the Jets” - intitulată, pentru acest episod special, ”Gaga and the Jets” - şi un cover al piesei ”We Could Belong Together”, care apare pe noul album al artistei americane, ”Artpop”. În timpul celor două piese, alături de Lady Gaga şi Elton John au apărut şi îndrăgitele personaje din serialul ”Păpuşile Muppets”, broscoiul Kermit şi Gonzo.

Elton John a avut o apariţie în ”Păpuşile Muppets” şi în 1978, atunci când a cântat în duet cu Miss Piggy un cover al piesei ”Don't Go Breaking My Heart”. Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri în Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive nr. 1 în SUA şi şase single-uri nr. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice, implicându-se în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 1998. Elton John a concertat la Bucureşti de două ori, în 2003 şi 2010.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Cântăreaţa, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum ”Bad Romance” şi ”Poker Face”, dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare.