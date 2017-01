Cântăreţele americane Lady Gaga şi Madonna sunt verişoare de gradul al nouălea, a declarat Chris Child, un expert în genealogia vedetelor de la Hollywood. De când a explodat pe scena muzicii Pop în urmă cu doi ani prin piese ritmate şi costume de scenă provocatoare, Lady Gaga a fost permanent comparată cu Madonna, considerată Regina muzicii Pop. Asemănările dintre cele două dive au fost considerate a fi atât de mari, încât la un moment dat Lady Gaga, în vârstă de 25 de ani, a fost chiar acuzată că a plagiat una dintre piesele celebre ale Madonnei, în vârstă de 52 de ani.

Potrivit unor documente recente, prezentate de Chris Child, cele două artiste americane sunt rude îndepărtate. După cercetări amănunţite, acesta a prezentat presei americane o serie de dovezi în sprijinul descoperirii sale, potrivit căreia cele două cântăreţe ar avea ca strămoş comun o familie de fermieri care au părăsit Franţa şi s-au stabilit în provincia Quebec din Canada, în anii 1600. Expertul în genealogie a mers astfel pe urma familiilor canadiene de origine franceză până în urmă cu două secole în doar câteva minute. Preoţii din Quebec au înregistrat toate căsătoriile celebrate în această provincie între anii 1600 şi 1900.

Nici Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Germanotta, nu a evitat în trecut să se compare cu Madonna. „Amândouă suntem femei americane de origine italiană, amândouă ne-am făcut debutul pe scena underground din New York şi amândouă am devenit celebre după ce ne-am vopsit părul blond”, a declarat Lady Gaga. „Cred că ceea ce avem în comun este faptul că amândouă suntem neînfricate, amândouă avem mult nerv”, a adăugat tânăra cântăreaţa americană. La rândul ei, Madonna nu a făcut un secret din faptul că este o admiratoare a lui Lady Gaga şi a putut fi văzută în public la un concert al acesteia, alături de fiica ei Loudes, la New York, în 2009. Madonna şi Lady Gaga au apărut împreună şi într-un episod al emisiunii de satiră Saturday Night Live, în octombrie 2009, când au mimat o scenă de bătaie, înainte de a se săruta şi împăca în faţa telespectatorilor. Însă relaţia dintre cele două dive pare să se fi răcit puţin în acest an, când Lady Gaga a fost nevoită să se apere în presă de acuzaţia că hitul ei „Born This Way” ar fi plagiat celebra piesă „Express Yourself” pe care Madonna a lansat-o în anii \'80. La fel ca Madonna, Lady Gaga a iritat foarte tare Biserica Romano Catolică, mai ales din cauza single-ului „Judas”, pe care l-a lansat în acest an cu câteva zile înainte de Vinerea Mare. Iniţial, piesa trebuia să fie lansată chiar în duminica Paştelui, spre supărarea multor credincioşi catolici. Foarte mult timp, Madonna, care de câţiva ani practică Kabbalah, i-a înfuriat sistematic pe preoţii catolici prin ţinutele ei de scenă provocatoare şi prin versurile indecente ale pieselor sale.

Se pare însă că Lady Gaga nu este singura cântăreaţă celebră înrudită cu Madonna. Astfel, Gwen Stefani, solista trupei No Doubt, este şi ea o verişoară îndepărtată a Reginei muzicii Pop. Potrivit presei americane, soacra străbunicii lui Gwen Stefani avea acelaşi nume de familie cu cel al Madonnei, Ciccone.