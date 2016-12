Lady Gaga şi vicepreşedintele SUA luptă împotriva agresiunilor sexuale

După prima lor întâlnire la gala Oscar de anul acesta, când Joe Biden a fost invitat pentru a prezenta momentul artistic al lui Lady Gaga, ”Til It Happens to You”, un documentar despre agresiunile sexuale din campusurile studenţeşti din SUA, cei doi vor să lupte împreună împotriva agresiunilor sexuale. Vicepreşedintele american, autorul legii care pedepseşte violenţa împotriva femeilor, s-a folosit de prezenţa sa pe cea mai mare scenă din Hollywood pentru a atrage atenţia asupra campaniei sale ”It's On Us”, care pledează pentru responsabilitatea colectivă pentru a pune capăt asaltului de agresiuni sexuale care se petrec în campusurile americane. Acum, Lady Gaga, care a fost victimă a unui viol, va reapărea alături de Joe Biden la mitingul Universităţii din Nevada, pe 7 aprilie, pentru a continua campania de conştientizare asupra acestei probleme.

Într-un interviu pentru Billboard.com menit să promoveze evenimentul, Joe Biden a lăudat eforturile lui Lady Gaga de a ajuta alte victime ale agresiunilor sexuale să povestească despre propriile lor experienţe. Cântăreaţa, care a dezvăluit în 2014 că a fost violată de un producător, pe când avea 19 ani, a vorbit despre importanţa nominalizării sale la Oscarul pentru cel mai bun cântec, pentru care a lucrat cu compozitoarea Diane Warren. ”Nominalizarea împrumută voce victimelor şi supravieţuitorilor din lume”, a adăugat aceasta după ce lista scurtă a nominalizaţilor Oscar pentru cel mai bun cântec a fost anunţată în ianuarie 2016. Gaga şi Warren au pierdut Oscarul pentru cel mai bun cântec original, câştigătorul fiind Sam Smith, care a triumfat cu melodia ”Writing's on the Wall” din filmul seriei James Bond ”Spectre”.