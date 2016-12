Lady Gaga va deschide un muzeu dedicat lui Michael Jackson

Lady Gaga va inaugura un muzeu dedicat cântăreţului Michael Jackson, în care vor fi expuse obiecte în valoare de două milioane de dolari ce au aparţinut megastarului, pe care artista americană le-a cumpărat după decesul acestuia. Lady Gaga şi-a mărit colecţia de obiecte care i-au aparţinut megastarului, decedat în urma unei supradoze de propofol pe 25 iunie 2009, în 2012, atunci când a cumpărat 55 de loturi la o licitaţie. Printre acestea s-au aflat jacheta purtată de Michael Jackson în videoclipul piesei „Thriller”, în 1983, şi o mănuşă albă decorată cu cristale Swarovski. Cântăreaţa consideră că este vital ca amintirea regretatului Rege al muzicii pop să fie păstrată vie. Lady Gaga nu s-a simţit deloc confortabil atunci când a aflat că articolele vestimentare purtate de Michael Jackson în turneele sale urmau să fie scoase la vânzare şi a decis în acel moment să le cumpere pentru a se asigura că acele haine vor fi conservate într-un mod corespunzător. „Voi construi un muzeu şi voi aloca bani pentru o fundaţie care îl va administra. Motivul pentru care am cumpărat hainele lui Michael este acesta: propriile mele haine înseamnă foarte mult pentru mine, mai mult decât premiile câştigate sau discurile lansate. Cred că ele continuă să poarte în ele energia şi amintirile acelor nopţi” , declara atunci Lady Gaga. „Consider că energia fanilor rămâne captată în haine. Am vrut să păstrez această energie şi am făcut acest lucru pentru el”, a adăugat artista americană.

Lady Gaga încearcă în această perioadă să obţină aprobarea administratorilor care se ocupă de moştenirea lăsată de Michael Jackson, dar şi aprobarea din partea copiilor megastarului pentru acest proiect şi încearcă să găsească o clădire pentru noul muzeu. „Acum caută o clădire şi un oraş în care să inaugureze muzeul. Se gândeşte la Gary, în statul Indiana, unde Michael Jackson şi-a început cariera, la New York, oraşul ei natal, dar şi la Los Angeles, care este aproape de ferma lui Neverland”, a declarat o sursă citată de „Daily Mirror”.