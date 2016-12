Lady Gaga vrea copil cu sânge italian!

Cântăreaţa americană Lady Gaga a dezvăluit într-un interviu că îşi doreşte un copil, dar insistă că tatăl trebuie să fie italian, iar micuţul trebuie să fie conceput prin inseminare artificială. Încă nu se ştie ce părere are iubitul său actual despre asta, manechinul şi actorul Taylor Kinney, născut şi crescut în America. Vedeta, extrem de discretă în legătură cu viaţa sa privată, a explicat într-un interviu oferit unui post de radio din Spania, Radio Ibiza, că vrea un copil de la un italian, posibil sicilian, donator de spermă. Tatăl cântăreţei este originar din Sicilia, motiv care ar fi influenţat alegerea sa. Lady Gaga, pe numele său real Stefani Joanne Angelina Germanotta, are o relaţie cu Taylor Kinney din luna septembrie, de când cei doi au filmat împreună videoclipul piesei „You and I”, de când sunt practic nedespărţiţi. Vedeta a explicat, atunci când a fost întrebată, că nu discută despre viaţa sa sentimentală, dar că este fericită.