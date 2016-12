Lady Gaga vrea să restaureze Neverland

Lady Gaga vrea să investească în ferma californiană în care a locuit Michael Jackson, Neverland. Artista americană vrea să o restaureze şi să o readucă la gloria de odinioară. Lady Gaga este o admiratoare înfocată a regelui muzicii pop şi îşi doreşte foarte mult ca fosta reşedinţă a acestuia să fie restaurată. Michael Jackson, care a murit în urma unei intoxicaţii acute cu propofol, în 2009, a cumpărat această fermă de 1,2 kilometri pătraţi în anul 1988, pe vremea când se afla în culmea gloriei. Celebrul cântăreţ american a operat o serie de modificări, incluzând pe acea proprietate un trenuleţ pe şine, o grădină zoologică şi un parc de distracţii. Instalaţiile au nevoie de reparaţii. ”Lady Gaga e obsedată de Michael Jackson. A devenit bună prietenă cu sora lui La Toya şi îşi doreşte mai mult ca orice să restaureze Neverland şi să aducă ferma la starea ei iniţială”, a declarat o sursă, pentru tabloidul britanic ”The Sun”. ”Copiii lui Michael ţin cu disperare ca familia Jackson să nu renunţe la casa în care ei şi-au petrecut copilăria, sperând să aibă posibilitatea să se hotărască soarta fermei atunci când se vor face mari. Lady Gaga vrea să îi ajute cu costurile financiare, cumpărând o parte din proprietate”, a adăugat aceeaşi sursă.

Deşi ferma Neverland a fost vândută în 2008 grupului de investiţii Sycamore Valley Ranch Company, cei trei copii ai megastarului, Prince, de 15 ani, Paris, de 14 ani şi Blanket, de 10 ani, dar şi mama starului, Katherine Jackson, deţin în continuare o parte din proprietate. Lady Gaga, în vârstă de 26 de ani, a cumpărat de curând 55 de costume şi obiecte care au aparţinut cântăreţului Michael Jackson, la o licitaţie dedicată celebrului cântăreţ. Lady Gaga a dezvăluit într-un interviu recent că se afla în negocieri avansate pentru a cânta în deschiderea celor 50 de concerte din turneul This Is It pe care Michael Jackson urma să le susţină la Londra, începând din iulie 2009.