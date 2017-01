„Ladytron”, în deschiderea concertului „Depeche Mode” din România

Trupa britanică „Ladytron” va cînta în deschiderea concertului „Depeche Mode” din România, care va avea loc pe data de 16 mai, în Parcul Izvor din capitală. Formaţia „Ladytron”, înfiinţată la sfîrşitul anilor ‘90, este compusă din Mira Aroyo, Helena Marnie, Reuben Wu şi Daniel Hunt. Concertul din România face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al trupei, intitulat „Velocifero”.

Biletele pentru Gazon A la concertul pe care trupa „Depeche Mode“ îl va susţine în capitală au fost epuizate. Mai sînt disponibile tichete la categoriile de preţuri de 100, 120 şi 360 de lei (VIP).

Legendara trupă „Depeche Mode“ revine în România în primăvara lui 2009, la trei ani de la show-ul susţinut pe Stadionul Naţional din Bucureşti, cu un spectacol ce face parte din turneul mondial „Tour of the Universe 2009“. Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a 28 de ani şi care însumează 11 albume de studio, vîndute în peste 75 de milioane de exemplare în toată lumea, „Depeche Mode“ este unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii. În prezent, trupa lucrează în New York, la un nou material. Acesta este cel de-al doisprezecelea album din cariera legendarei trupe şi va fi lansat în aprilie 2009.

Începuturile formaţiei „Depeche Mode” datează încă din anul 1976, cînd Vince Clarke şi Andrew Fletcher au înfiinţat trupa „No Romance”, în China. După venirea lui Martin Gore şi a lui David Gahan, ca solist vocal, în 1980, formula devine completă, iar numele se schimbă definitiv în „Depeche Mode”. În 1981, trupa a debutat cu piesa „Photographic”, a semnat un contract cu Mute Records şi a lansat primul său album, intitulat „Speak and Spell”. După plecarea lui Clarke, grupul îşi reface forţele bazîndu-se pe compoziţiile lui Martin Gore şi lansează două noi albume, „A Broken Frame” (1982) şi „Construction Time Again” (1983). „Some Great Reward”, album apărut în 1984, a reprezentat pentru „Depeche Mode” afirmarea atît din punct de vedere artistic, cît şi comercial. În anul 1990 a apărut celebrul album „Violator”, care conţine hiturile „Enjoy the Silence”, „Policy of Truth” şi „Personal Jesus”. La începutul anilor \'90, „Depeche Mode” a devenit una dintre cele mai de succes formaţii din lume, iar L.P.-ul „Songs of Faith and Devotion” intra în topuri direct pe locul 1. După o pauză de patru ani, în anul 1997, „Depeche Mode” revine cu albumul „Ultra”, promovat de hituri precum „Barrel of a Gun” şi „It\'s No Good”, material care va fi urmat, în 2001, de „Exciter”.

În octombrie 2005, „Depeche Mode” a lansat albumul de studio cu numărul 11, „Playing The Angel”. Turneul de promovare, „Touring The Angel”, a înregistrat vînzări de peste 1,8 milioane de bilete în Europa şi, pentru prima dată în istoria trupei, „Depeche Mode” a ajuns în România, pe 23 iunie 2006, într-un concert susţinut pe stadionul „Lia Manoliu”, în faţa a peste 44.000 de fani.