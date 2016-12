Lagarde: Grecia va plăti tranşa de 450 de milioane de euro către FMI în această săptămână

Grecia va plăti în această săptămână tranşa de 450 de milioane de euro pe care trebuie să o achite Fondului Monetar Internaţional (FMI), a declarat directorul executiv al FMI, Christine Lagarde, în urma unei întrevederi informale cu ministrul grec de finanţe, Yanis Varoufakis, la Washington. "Am convenit că rămânerea în această stare de nesiguranţă nu este în avantajul Greciei şi am salutat confirmarea venită din partea ministrului de finanţe în legătură cu plata pe care Grecia trebuie să o efectueze către FMI pe 9 aprilie", a declarat Lagarde, se arată într-un comunicat al FMI. În 2010, Grecia a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană şi Comisia Europeană pentru un împrumut în valoare de 240 de miliarde, pentru a evita intrarea în incapacitate de plată. Potrivit planului de returnare a acestui împrumut, Grecia trebuie să plătească 9 miliarde de euro anul acesta către FMI. Mai mulţi oficiali ai Fondului s-au arătat dispuşi să renegocieze calendarul pentru returnarea împrumutului, dacă Grecia acceptă înnoirea acordului cu FMI, posibilitate pe care guvernul de la Atena nu vrea să o ia în calcul, potrivit Financial Times. Grecia mai poate accesa o tranşă în valoare de 7,2 miliarde de euro din programul de ajutor financiar încheiat cu creditorii internaţionali în 2010, însă aceştia au condiţionat acordarea tranşei de adoptarea unor reforme de austeritate. În acest sens, guvernul de la Atena a trimis săptămâna trecută oficialilor din zona euro o nouă listă de reforme, estimate să aducă 6 miliarde euro la bugetul de stat în acest an. Lagarde a precizat în urma întâlnirii cu Varoufakis că o "cooperare efectivă" este în interesul tuturor părţilor şi că Fondul va continua să lucreze cu autorităţile de la Atena pentru a contribui la revenirea economiei Greciei.