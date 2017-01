Lake View dă startul distracţiei estivale pe litoral!

Vestul sălbatic s-a mutat în sud-estul monoton al României? Cei care au avut norocul să fie prezenţi, joi seară, în cel mai mare şi modern centru de distracţii de pe litoral, Lake View Center, au avut parte de senzaţii puternice: barmaniţe cu picioare lungi şi mini-fuste jeans au distras atenţia împătimiţilor de biliard, iar ospătarele cu decolteuri generoase ale cămăşilor în carouri i-au determinat pe amatorii de bowling să fie mai pătimaşi în mânuirea preţioaselor mingi. „O distracţie nebună, pe ritmuri de country”, s-ar putea sintetiza, în câteva cuvinte, party-ul incendiar. „Wild, Wild West”-ul a constituit, însă, startul zgomotos al unei serii de petreceri tematice, care, începând din această vară, vor face de domeniul trecutului plictiseala celor ce caută distracţii de calitate la malul mării.

„Fie că vor fi latino, country sau blues, acestea vor aduce un plus de culoare locaţiei şi, automat, vom avea un grad mai mare de satisfacţie din partea turiştilor care vin pe litoral, pentru că, dacă aceştia se simt bine pe plajă, terase sau cluburi, cu siguranţă sunt extrem de mulţi cei care se simt bine la biliard, bowling sau tenis de masă. Intenţionăm să aducem artişti care vor cânta, care vor dansa, astfel încât să creăm o atmosferă foarte plăcută, pentru că, în ultima vreme, lumea a cam uitat să se simtă bine, să se distreze şi să se bucure de viaţă”, precizează directorul executiv al Lake View Center, Cristian Bărhălescu.

• LAKE VIEW, PUNCT DE ATRACŢIE PRINCIPAL LA CONSTANŢA • Dacă petrecăreţii prezenţi în jurul orei 22.00 erau în majoritate constănţeni, după această oră, centrul de distracţii a fost luat cu asalt de un grup care a „debarcat” din două mari autocare turistice. Erau agenţi de turism de pe tot cuprinsul ţării, aflaţi într-o vizită de informare referitoare la unităţile de cazare şi agrementul sau distracţia pentru turiştii cărora le vând vacanţe la mare. Câţiva fotografi profesionişti care îi urmau captau cu atenţie imagini cu toată oferta distracţiei din complex: mesele de biliard, ringul de bowling, sala de fitness sau cea cu cele 60 jocuri de ultimă generaţie tip Arcade, mesele de ping-pong, darts, cu barul sau gelateria. Nu a scăpat nefilmat nici măcar restaurantul Trattoria Dell\'Arte sau maestrul-bucătar ce pregăteşte în mod excepţional preparate din peşte.

După doar 10 minute de acomodare cu pantofii de bowling, vizitatorii au început să se distreze şi să danseze zgomotos. „Suntem pentru prima dată aici, ne familiarizăm cu oferta clubului, ne uităm cu plăcere la ce am descoperit: jocuri, amuzament, muzică, distracţie, ambient! Exact asta se caută pentru relaxare într-o vacanţă şi trebuie să le oferim ceva deosebit turiştilor, seara, după ce au petrecut toată ziua pe plajă. Sunt multe puncte de atracţie turistică pe litoral, de la telegondolă şi Aquamagic, la „Baby-land”-ul din Jupiter, aerodromul din Tuzla, unde se fac zboruri de agrement, numeroasele muzee sau evenimente estivale. Lake View completează fericit diversitatea ofertei de distracţie de la malul mării”, a declarat directorul general al Agenţiei Bibi Touring, Adrian Voican. „Probabil că, până dimineaţă, vom cotrobăi prin toate cotloanele ofertei de distracţie de la Lake View. Mi-a atras atenţia planul de a face o discotecă pentru copii aici, mi se pare foarte interesant, mai ales că şi noi am venit, anul acesta, cu un program „bebe all inclusive”, o noutate în turismul românesc, cu focus pe familiile cu copii”, a adăugat acesta.

De oferta diversificată a fost impresionată şi Silvia Ioaniţescu, de la Accent Travel & Events: „Locaţia este minunată şi cred că oricine ajunge la Constanţa trebuie să vină aici, pentru că Lake View creează o dorinţă de vacanţă mai amplă, deschide orizontul oamenilor spre altceva, oferă distracţii pentru toate vârstele”.