LaLa Band lansează cel de-al doilea album

Formaţia LaLa Band va lansa cel de-al doilea album al grupului, intitulat „LaLa Love Songs”, printr-un concert pe care îl va susţine pe data de 11 martie, la Sala Palatului din Bucureşti. Componenţii formaţiei, Alina Eremia, Dorian Popa, Sore Mihalache, Raphael Tudor, Cristina Ciobănaşu, Vlad Gherman, Alexia Talavutis, Dima Trofin, Gloria Melu, Bubu Cernea, Monica Odagiu, Gabriel Ciocan, Bianca Dragomir, Levent Sali, Costin Cambir, Andrada Popa, Mihai Mititescu, Georgiana Drumen şi Andrei Ştefan, împreună cu trupa X-PLOD, se declară entuziaşti şi anunţă multe surprize şi un show de zile mari, cu această ocazie.

Cel de-al doilea album din cariera trupei, intitulat „LaLa Love Songs”, conţine 18 piese, printre care coveruri după cântece de dragoste celebre, precum „Where the Wild Roses Grow”, „If You Don\'t Know Me by Now” şi „You Lost Me”, dar şi cele mai cunoscute single-uri ale grupului.