„L-am omorât pentru că m-a obligat“

07:14:58 / 18 Septembrie 2014

AR TREBUI SA FIM BARBATI ADEVARATI!!!

Noi care nu am tras un foc in Basarabia sau in Cadrilater sau care asistam zilnic, fara reactie cum suntem furati, condamnam un om de o varsta apreciabila care si-a aparat averea si pamantul....pe camp puteau veni 20 sa fure si totusi omul era singur...la varsta la care multi intreaba prin magazine doar daca e proaspata painea....painea aia nu se face cu aer, trebuie sa o produca cineva..daca toti stam si condamnam dupa margine..cred ca suntem irecuperabili...