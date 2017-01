Lampard rămâne la Manchester City până la finalul sezonului

Mijlocaşul Frank Lampard va rămâne la Manchester City până la finalul sezonului, după ce împrumutul de la echipa americană de fotbal New York City a fost prelungit, a anunţat gruparea engleză. În vârstă de 36 de ani, fostul mijlocaş al echipei Chelsea Londra a semnat în vara anului 2014 cu New York City, fiind apoi împrumutat la Manchester City.

Această decizie i-a nemulțumit pe suporterii formației americane, care au protestat după anunțul prelungirii împrumutului lui Lampard la Manchester City. În vârstă de 36 de ani, fostul căpitan al echipei Chelsea Londra a semnat în vara lui 2014 un contract cu New York City, grupare care l-a împrumutat apoi, pentru o perioadă de șase luni, la Manchester City, campioana en titre a Angliei. De la 1 ianuarie, Lampard ar fi trebuit să revină la New York, dar responsabilii lui Manchester City au anunțat prelungirea împrumutului până la finalul actualei ediții din Premier League.

Un grup de suporteri ai clubului New York City a dat publicității un comunicat în care își exprimă nemulțumirea față de această decizie. „Mai mulți fani s-au abonat pentru noul sezon și au consumat produse derivate crezând că Frank Lampard va juca pentru New York, nu pentru Manchester City, iar acum sunt indignați de această decizie”, a anunțat Third Rail, clubul suporterilor lui NYC FC, într-un comunicat.

New York City Fotbal Club este deținut în comun de Manchester City și de echipa americană de baseball New York Yankees, pe al cărei stadion își va disputa partidele programate pe teren propriu.