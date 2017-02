Lampard şi-a anunţat retragerea din activitate

Fostul jucător al echipei Chelsea Londra şi al naţionalei Angliei, Frank Lampard, ajuns la vârsta de 38 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate, joi, prin intermediul reţelelor de socializare, după 21 de ani de carieră.

Fostul mijlocaş a mărturisit că nu a dus lipsă de oferte după despărţirea de formaţia New York City FC, care a avut loc la începutul anului, şi a precizat că se pregăteşte pentru o carieră de antrenor. „Deşi am primit mai multe oferte interesante pentru a continua să joc, acum, la 38 de ani, simt că a venit momentul să încep un nou capitol al vieţii mele. Sunt recunoscător faţă de FA (n.r. - Federaţia Engleză de Fotbal) pentru că îmi dă oportunitatea să iau lecţii de antrenorat şi aştept cu nerăbdare să văd ce voi reuşi în afara terenului”, a scris Lampard, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Lampard a jucat 626 de meciuri pentru Chelsea, în care a reuşit 208 goluri şi 150 de pase decisive, şi a strâns 106 selecţii la prima reprezentativă a Angliei, pentru care a marcat 29 de goluri. El a mai jucat de-a lungul carierei la West Ham United, unde a şi debutat la nivel de seniori, în 1996, iar în 2001 a fost transferat de Chelsea, în schimbul sumei de 16 milioane de euro. A evoluat la formaţia de pe Stamford Bridge până în 2014, când a semnat cu New York City FC. Până să se retragă, Lampard a evoluat, sub formă de împrumut de la formaţia nord-americană, la Manchester City - 38 de meciuri, opt goluri. Lampard are 14 trofee la nivel de echipă, toate obţinute cu Chelsea: trei titluri în premier League, patru Cupe ale Angliei, trei Cupe ale Ligii, două Supercupe ale Angliei, precum şi câte un triumf în Liga Campionilor şi Europa League. La nivel individual, Lampard a fost desemnat în 2005 cel mai bun jucător englez al anului.