Lămuriri la nivel înalt

Preşedintele interimar, Crin Antonescu, a ieşit şi vineri la rampă pentru a calma tendinţele denigratoare la adresa României ale susţinătorilor lui Traian Băsescu. Antonescu a declarat că toate actele guvernamentale din ultima perioadă au fost \"perfect legale şi constituţionale\". \"Câteva lucruri trebuie clarificate: Constituţia nu a fost încălcată decât de preşedintele suspendat Traian Băsescu şi de nimeni altcineva\", a spus Antonescu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni. Potrivit preşedintelui interimar, \"imaginea României a fost afectată foarte serios, într-un mod fără precedent în ultimii ani\", în urma \"unui întreg ghem de dezinformări, confuzii, manipulări\". În ce priveşte dezinformările legate de ordinele pe care reprezentanţii de marcă ai Uniunii Europene le-ar fi transmis preşedintelui interimar al României prin intermediul premierului Victor Ponta, Antonescu a declarat: „România este un partener egal în UE, fiind un stat de drept cu democraţie consolidată şi recunoscută. S-a vorbit despre faptul că preşedintele Comisiei Europene i-ar fi spus domnului prim-ministru Ponta să-i spună preşedintelui României că n-are voie să schimbe oamenii din conducerea Parchetului, în fine, o listă, un „to do list” sau „to do not list”. Vreau să fie încă o dată foarte limpede, preşedintele României, deplin sau interimar, nu primeşte ordine şi dispoziţii de la nimeni, cu excepţia Parlamentului în unele cazuri şi cu excepţia poporului român atunci când el se pronunţă”. În final, Crin Antonescu a ţinut să îi transmită un mesaj lui Traian Băsescu: \"Mai am un mesaj pe care vreau să i-l adresez public preşedintelui suspendat: Domnule Traian Băsescu, daţi ordin oamenilor dumneavoastră să înceteze defăimarea României, înţelegeţi şi acceptaţi că cetăţenii României şi numai cetăţenii României vor hotărî soarta dumneavoastră politică, aşa cum vor hotărî tot ce ţine de organizarea şi de destinul acestei ţări\".