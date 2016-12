Lana Del Rey s-a logodit!

Muza a cam uitat-o, iar lansarea unui nou album a fost amânată pe termen nedeterminat, dar Lana Del Rey, în vârstă de 27 de ani, nu stă degeaba. Presa americană de scandal a titrat că vedeta s-a logodit cu scoţianul Barrie-James O’Neil, chitaristul trupei Kassidy. Cei doi sunt împreună din 2011, iar primele zvonuri despre logodnă au apărut în iulie 2013. De această dată, logodna a fost confirmată de prieteni ai cuplului.

În 2012, Lana Del Rey, pe numele său real Elizabeth Woolridge Grant, declara, în cadrul unui interviu, că iubitul ei i-a fost sursă de inspiraţie pentru piesa “Off to the Races”. “Când m-am îndrăgostit de el, ziua mi s-a schimbat, m-am simţit complet schimbată. A fost electrizant. El a fost sursa mea de inspiraţie pentru “Off to the Races”. Este vorba despre cum e să fii foarte entuziasmat de cineva, atât de entuziasmat că devii fericit că trăieşti”, spunea atunci Lana Del Rey. În aprilie 2013, Barrie-James O’Neil a apărut alături de Lana Del Rey în videoclipul melodiei “Summer Wine” şi, bineînţeles, a jucat rolul iubitului.